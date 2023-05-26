بيومي فؤاد ينتهي من تصوير "تاج" أول يونيو ويستعد لطرح "وش في وش"

ينتهي الفنان بيومي فؤاد من تصوير فيلم "تاج"، المقرر عرضه في سباق موسم عيد الأضحى، أول يونيو المقبل.

من المقرر أن تقوم مخرجة العمل سارة توفيق بعمليات المونتاج والمكساج بعد انتهاء التصوير وطرح البرومو الأولي على مواقع التواصل الاجتماعي.

تدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث.

الفيلم بطولة تامر حسني وساندي وبيومي فؤاد ودينا الشربيني، والعديد من النجوم، تأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

كذلك انتهى بيومي فؤاد من تصوير فيلمه الجديد "وش في وش"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الموسم الصيفي.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، داخل شقة زوجان يجتمع فيها بالصدفة أفراد عائلتي الزوج والزوجة، وتحدث بينهم العديد من المشكلات بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية بينهم.

الفيلم بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، بيومي فؤاد، انوشكا، أسماء جلال، حمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد علي، ومن إخراج وليد الحلفاوي.