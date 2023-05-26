بوتين: حان الوقت لأن تستعيد الشركات الروسية مكانتها فى السوق

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إن الاقتصاد والأعمال والشركات لدينا أصبحت قوية وأن الوقت قد حان لأن تستعيد الشركات الروسية مكانتها في السوق.

وأضاف بوتين - خلال اجتماع مع أعضاء المنظمة العامة لعموم روسيا "روسيا للأعمال"، وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "أن الشركات الغربية التي غادرت بلادنا لم تكن تتوقع مثل هذه النتائج عندما نما قطاع الأعمال الروسي بقوة لدرجة يمكن ملء الفراغ بالصناعات الرئيسية، حيث إن الوضع في سوق العمل عند أفضل مستوى له من أي وقت مضى".

وتابع الرئيس الروسي، أن الغالبية العظمى من رجال الأعمال الروس يظهرون بأن مصلحتهم مرتبطة بروسيا، وقال: "الغالبية العظمى من رواد الأعمال المحليين، أظهروا بشكل مقنع أن اهتماماتهم مرتبطة بروسيا وأظهروا الرغبة في توسيع الإنتاج"، مشددًا على أن روسيا لا ينبغي أن تركز فقط على السوق المحلية، وهذا هو الطريق نحو الاكتفاء الذاتي، متعهدا بأن تواصل الدولة تخفيف العبء الإدارى عن الشركات.

وأشار إلى أن الحكومة الروسية قررت تمديد أدوات دعم الصادرات إلى العام 2024، مرجحًا احتمال القيام بذلك في العام 2025 أيضًا.