انخفاض جديد.. أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 26 مايو 2023

انخفض سعر الذهب في مصر بمعدلات طفيفة لم تجاوز الـ٢٥ جنيها في الجرام الواحد بختام تعاملات اليوم الجمعة 26 مايو 2023 .

سجل سعر عيار ٢١ حوالي 2325 جنيه للبيع و 2335 جنيه للشراء وعيار 24 نحو 2657 جنيه للبيع و 2680 جنيه للشراء

سجل سعر عيار 18نحو 1993 جنيه للبيع و 2010جنيه للشراء وعيار 14حوالي 1550 جنيه للبيع و 1560 جنيه للشراء .

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي نحو 18.6الف جنيه للبيع و 18.7الف جنيه و كيلو الذهب 2.66 مليون جنيه للبيع و 2.7مليون جنيه للشراء.

بلغت أوقية الذهب نحو 82.64 الف جنيه للبيع و 83.4 الف جنيه للشراء.