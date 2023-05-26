انخفض سعر الذهب في مصر بمعدلات طفيفة لم تجاوز الـ٢٥ جنيها في الجرام الواحد بختام تعاملات اليوم الجمعة 26 مايو 2023 .
سجل سعر عيار ٢١ حوالي 2325 جنيه للبيع و 2335 جنيه للشراء وعيار 24 نحو 2657 جنيه للبيع و 2680 جنيه للشراء
سجل سعر عيار 18نحو 1993 جنيه للبيع و 2010جنيه للشراء وعيار 14حوالي 1550 جنيه للبيع و 1560 جنيه للشراء .
سجل سعر الجنيه الذهب حوالي نحو 18.6الف جنيه للبيع و 18.7الف جنيه و كيلو الذهب 2.66 مليون جنيه للبيع و 2.7مليون جنيه للشراء.
بلغت أوقية الذهب نحو 82.64 الف جنيه للبيع و 83.4 الف جنيه للشراء.
اقتصاد
انخفاض جديد.. أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 26 مايو 2023
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انخفض سعر الذهب في مصر بمعدلات طفيفة لم تجاوز الـ٢٥ جنيها في الجرام الواحد بختام تعاملات اليوم الجمعة 26 مايو 2023 .
انخفض سعر الذهب في مصر بمعدلات طفيفة لم تجاوز الـ٢٥ جنيها في الجرام الواحد بختام تعاملات اليوم الجمعة 26 مايو 2023 .