عمال مصر يشكر الرئيس السيسي لرعايته مؤتمر العمل العربي

اعرب محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال، في نهاية أعمال الجلسة الختامية لمؤتمر منظمة العمل العربية المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة، عن بالغ سعادته بنجاح أعمال المؤتمر بعد أيام من العمل المتواصل والحوار البناء بين أطراف الانتاج الثلاث في الدول العربية من خلال جدول أعمال مكثف نظرا لشموله أنشطة المنظمة لعامين متتاليين، مثمناً توافق الآراء للخروج بقرارات من شأنها تعزيز العمل العربي المشترك، مشيداً بتقرير المدير العام الذي أتاح الفرصة لوضع رؤية استشرافية لمنظومة عربية متكاملة لإدارة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة وبحث سبل النهوض بريادة الأعمال.

وقدم محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته الكريمة للمؤتمر، وحرصه الكريم لبعث رسالة ترحيب بالوفود العربية المشاركة بالمؤتمر جاء ذلك فى كلمة للمؤتمر القاها معالي وزير القوي العاملة حسن شحاته بالإنابة عن فخامة الرئيس أكد فيها على الجهود المخلصة التي تقوم بها مصر لخدمة القضايا العربية، واحتضان مصر العروبة لأعمال المؤتمر.

كما وجه جبران، الشكر لهيئة رئاسة المؤتمر ورؤساء ونواب وأعضاء اللجان الفنية والنظامية والوفود المشاركة، على الجهود المبذولة، كما توجه بالشكر لمدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيرى على حسن الإعداد والتنظيم وتوفير كل السبل لانجاح أعمال المؤتمر.