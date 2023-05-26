إيطاليا ترحب بمبادرة جنوب أفريقيا من أجل إحلال السلام في أوكرانيا

أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أنه تواصل اليوم الجمعة عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، مع وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور بشأن الحرب في أوكرانيا.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "اكي"، أن تاياني كتب - في تغريدة على منصة «تويتر» -: "تقدر إيطاليا الإجراءات التي اتخذتها بريتوريا والدول الأفريقية من أجل إحلال سلام عادل في أوكرانيا".

وأفاد الوزير بأن "جنوب أفريقيا تدعم المقترحات الإيطالية بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة زاباروجيا للطاقة النووية وتعزيز ممرات الحبوب".