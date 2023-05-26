شديد الحرارة وأمطار ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تكشف حالة طقس الغد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية ،ِ عن حالة الطقس غدا السبت ، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السـواحل الشمالية الشرقية وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد وحار علي السواحل الشمالية الغربية وطقس معتدل الحرارة ليلا علي كافة الانحاء.

ويشهد السبت نشاط رياح علي السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وتكون مثير للرمال والاتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وشمال محافظة البحر الاحمر والمناطق المكشوفة علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى على فترات متقطعة، وامطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحرى وتكون رعدية علي مناطق من جنوب سيناء و سلاسل جبال البحر الاحمر ووسط وجنوب الصعيد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ، السبت ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى 23 درجة، وعلى السواحل الشمالية 30 والصغري 21 ، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 26 ،وعلى شمال الصعيد 37 والصغري 24 ، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 28 درجة .