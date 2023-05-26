رسالة رئيس الاتحاد الدولى لألعاب الماء للعالم بعد منحه الدكتوراة الفخرية من بلغاريا

هنأ المهندس ياسر إدريس رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للسباحة ونائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ، الكويتى حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء، بعد حصوله على الدكتوراة الفخرية من أكاديمية ناشيونال اسبورتس اكاديمي ببلغاربا ، متمنيا له مزيدا من التقدم والنجاح فى قيادة مسيرة العاب الماء والتى شهدت طفرة كبيرة من التطوير فى المسابقات والبطولات فى مختلف الألعاب.

وقال حسين المسلم بعد تسلمه الدكتوراه الفخرية: عندما كنت شابًا مثلت بلدي الكويت فى العديد من البطولات فى رياضة السباحة التى منحتني الكثير والكثير خلال الخمسين عامًا الماضية ، فضلا عن أنها أعطتني أصدقاء اعتز بهم مدى الحياة، كما تعلمت منها شيأ مهما عبر حياتى الرياضية وهو أن لا تصدق أن أي حلم مستحيل تحقيقه ورحلتي دليل على أنه حتى الأحلام المستحيلة يمكن أن تتحقق بجدارة ونجاح باهر ، وهذه هى رسالتي التي أحب أن أقدمها لجميع الشباب للتغلب على الصعاب لتحقيق النجاح وكسر المستحيل .

وأضاف المسلم: كان هدفي بعد تقاعدي كرياضي، هو استخدام خبراتي لمساعدة الرياضيين الآخرين، وهذا هو هدفي حتى اليوم، واكتشفت أن أموال الاتحاد الدولى لم تكن تذهب للرياضيين، ولم يتم إنفاق الاموال بالقدر الكاف على تنظيم بطولات فى العاب العاب الماء ولهذا قطعت وعدًا على نفسى فور انتخابي كرئيس للاتحاد الدولى بدعم الرياضيين بشكل مباشر واساسى فى رياضتى المفضلة والاتحاد الدولي ليس فقط اتحادًا يضم أفضل اللاعبين فحسب، على مستوى الاتحادات الرياضية الأخرى، بل تسعى أيضا إلى ضم مئات الملايين من الأشخاص حول العالم الذين يمارسون تمارين السباحة ، ضمن اتحادنا الدولى من خلال اتحاداتهم المحلية .

وأوضح رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء أن رؤيته المستقبلية لألعاب الماء حول العالم أن العالم يوحده الماء من أجل الصحة والحياة والرياضة ، ليعيش العالم حياة أفضل بعيدة عن أمراض العصر التى انتشرت بصورة مخيفة تهدد أجيالنا المستقبلية ، ولهذا نسعى للمحافظة على ثروتنا من الشباب والأطفال والبراعم فى ممارسة العاب الماء المختلفة .