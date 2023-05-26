القوات الأوكرانية تطلق 11 صاروخا على دونيتسك وسماع دوي 4 انفجارات

الجمعة 26/مايو/2023 - 11:57 ص

أطلقت القوات الأوكرانية 11 صاروخا على دونيتسك في غارتين صباح اليوم الجمعة وسماع دوي 4 انفجارات. وأفادت بعثة إقليم دونيتسك التابعة لمركز التحكم والتنسيق المشترك بشأن القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا بأن الجيش الأوكراني شن صباح اليوم الجمعة غارة من ستة صواريخ على دونيتسك تبعتها غارة أخرى من خمسة صواريخ من راجمات الصواريخ، وفقا لوكالة (تاس) الروسية.

ولم يتم تحديد طراز راجمات الصورايخ التي تم استخدامها في الهجومين.

وعلى صعيد متصل، قال مراسل (تاس) "إن أربعة انفجارات أخرى وقعت في منطقة كالينينسكي في دونيتسك صباح اليوم الجمعة".

وتتعرض منطقة كالينينسكي للقصف مرة أخرى، مع وقوع انفجارات جديدة في منطقة شيفتشينكو بوليفارد.