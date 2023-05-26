بشريحة إلكترونية.. الضوء الاخضر لبدء أول تجربة إكلينيكية على الإنسان

قالت شركة "نيورالينك" المملوكة من الملياردير الأميركي إيلون ماسك والتي تنوي تجربة زراعة شريحة إلكترونية في دماغ بشري إنها حصلت على الضوء الأخضر من إدارة الغذاء والدواء الأميركية لبدء أول تجربة إكلينيكية على الإنسان.

ونشرت الشركة تغريدة بهذا الشأن عبر وسائل التواصل الاجتماعى جاء فيها: نحن متحمسون لإبلاغكم بأننا تلقينا موافقة هيئة الغذاء والدواء الأميركية لإطلاق أول تجربة سريرية.

وأضافت: هذا نتيجة العمل الرائع الذي قام به فريق نيورالينك بالتعاون الوثيق مع إدارة الغذاء والدواء الأميركية ويمثل خطوة أولى مهمة ستسمح لتقنيتنا يوما ما بمساعدة العديد من الأشخاص.

وسبق لماسك أن توقع في أربع مناسبات على الأقل منذ عام 2019و أن تحصل "نيورالينك" التي تأسست في 2016 على الموافقات اللازمة للبدء في تجارب لشريحته الإلكترونية على البشر لعلاج حالات طبية معينة مثل الشلل والعمى.

وأرجعت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أسباب رفضها للتجربة سابقا لوجود مخاوف تتضمن خطورة بطارية الليثيوم المدمجة حيث شددت على ضرورة إجراء اختبارات على الحيوانات لإثبات أن البطارية غير معرضة للعطل ولا يمكن أن تلحق ضررا بأنسجة الدماغ.

كذلك تتضمن مخاوف الإدارة والأسلاك الدقيقة التي تستخدمها الشركة في الشريحة والتي تزيد من خطر التهاب الدماغ وإعاقة وظائفه وتمزق الأوعية الدموية وفقما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وتساءلت الإدارة أيضا عن مسألة ارتفاع حرارة الشريحة ومدى إمكانية إزالتها من الدماغ دون إحداث أي أضرار.

وتقول "نيورالينك "إنها ترمي من خلال الشريحة والتقنية التي تعمل عليها إلى مساعدة الأشخاص الذين يعانون من الشلل من أجل استعادة الحركة في أفضل الأحوال أو التحكم بالكمبيوترات والهواتف المحمولة للعيش باستقلالية.

ويرى ماسك أن الهدف الاستراتيجي هو الوصول يوما ما إلى علاج اضطرابات الدماغ من خلال الرقاقات بالإضافة لجروح الدماغ والحبل الشوكي، والتمكن من إعادة البصر إلى الأشخاص حتى ولو ولدوا فاقدين له.

ويأمل ماسك الذي عبر عن ثقته بالتقنية الثورية بالقول إنه مستعد لزرعها في أطفالهو أن يتنامى دور الشريحة الإلكترونية ليستخدم لدى الأصحاء أيضا وتساهم في علاج السمنة والتوحد والاكتئاب.