بيونج يانج: الاتحاد الأوروبي يحرض على العداء والمواجهة في شبه الجزيرة الكورية

ندّدت بيونج يانج بقيام الاتحاد الأوروبي "بالتحريض على المواجهة والعداء" في شبه الجزيرة الكورية في رد على إدانة قادة سيئول وبروكسل لبرنامجها النووي و"الاستفزازات الصاروخية"، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية.

يُشار إلى أن الإدانات المذكورة جاءت في سياق القمة الأخيرة بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي.

وجاء في تقرير لمحلّل الشؤون الدولية الكوري الشمالي، باك ميونغ-تشول، في موقع وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، يوم الخميس، اتهام للاتحاد الأوروبي باتباع سياسة "غير متوازنة" لصالح كوريا الجنوبية من أجل كسب دعمها لأوكرانيا.

وقال التقرير: "إن الاتحاد الأوروبي، الذي يتعرّض لأزمة أمنية بعد اندلاع الحدث الأوكراني... يمد يد التسول الآن حتى لكوريا الجنوبية الخاضعة تماما للولايات المتحدة عسكريا، ويتخذ موقفا غير عادل ومتحيزا للغاية بشأن قضية شبه الجزيرة الكورية في نهاية مساعيه اليائسة لكسب الدعم العسكري لأوكرانيا".