حملة أمنية مكبرة تستهدف المعادي الجديدة

رصدت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً مقطع فيديو تضررت خلاله صاحبة الحساب من إنتشار الباعة الجائلين ومروجى المواد المخدرة بمنطقة المعادى الجديدة بمحافظة القاهرة.

في نفس السياق قام قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتوجيه حملات أمنية بالمنطقة محل الشكوى.. وأسفرت الجهود خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (49 قضية متنوعة مابين "مخدرات - سلاح أبيض – باعة جائلين وإشغال طريق).. بإجمالى (55 متهم) .. وبحوزتهم (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة - 2 قطعة سلاح "أبيض ، نارى") بالإضافة إلى تحرير (50 مخالفة "إشغال طريق - مقهى بدون ترخيص - بائع متجول - مخالفة مواعيد الغلق - تلوث بيئة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى تكثيف الجهود لضبط كل ما يشكل مخالفة.

