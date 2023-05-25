الكرملين يمتنع عن الإدلاء بأي توقعات تضمن التوصل إلى اتفاقات بين قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان

امتنع المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم، عن الإدلاء بأي توقعات بشأن نتائج اجتماع اليوم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأذري إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وذكر بيسكوف -ردا على سؤال من وكالة "تاس" الروسية عما إذا كان الكرملين يتوقع التوصل إلى اتفاقات- "لا يمكن أن تكون هناك توقعات".. مُضيفًا: "دعونا ننتظر انتهاء الاجتماع".

يُشار إلى أن المحكمة الأور وبية لحقوق الإنسان أصدرت في 21 ديسمبر الماضي حكما يطالب أذربيجان بإعادة فتح ممر لاتشين، من أجل المرضى والحالات الإنسانية، بعد أن أغلقته السلطات الأذرية.

وحملت السلطات الأرمينية الجانب الأذري مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في ناجورنو قره باغ نتيجة لحصار أذربيجان لممر لاتشين.