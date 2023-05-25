ads
الجمعة 26 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الكرملين يمتنع عن الإدلاء بأي توقعات تضمن التوصل إلى اتفاقات بين قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان

المتحدث باسم الرئاسة
المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

امتنع المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم، عن الإدلاء بأي توقعات بشأن نتائج اجتماع اليوم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأذري إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وذكر بيسكوف -ردا على سؤال من وكالة "تاس" الروسية عما إذا كان الكرملين يتوقع التوصل إلى اتفاقات- "لا يمكن أن تكون هناك توقعات".. مُضيفًا: "دعونا ننتظر انتهاء الاجتماع".

يُشار إلى أن المحكمة الأور وبية لحقوق الإنسان أصدرت في 21 ديسمبر الماضي حكما يطالب أذربيجان بإعادة فتح ممر لاتشين، من أجل المرضى والحالات الإنسانية، بعد أن أغلقته السلطات الأذرية.

وحملت السلطات الأرمينية الجانب الأذري مسؤولية تدهور الوضع الإنساني في ناجورنو قره باغ نتيجة لحصار أذربيجان لممر لاتشين.

الكرملين دميتري بيسكوف نيكول باشينيان بوتين