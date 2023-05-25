الدوري الإنجليزي.. ثلاثي هجومي في تشكيل تشيلسي لمواجهة مانشستر يونايتد

أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي، التشكيل الأساسي الذي يواجه به مانشستر يونايتد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 32 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2022-2023.

ويحل تشيلسي، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد، وينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ودفع لامبارد بثلاثي هجومي أمام اليونايتد، حيث يبدأ المواجهة بالأوكراني مودريك، والألماني كاي هافيرتز، والشاب الإنجليزي ماديويكي.

ويعد فوز تشيلسي على مانشستر يونايتد، فرصة لفريق ليفربول الذي يترقب مباراتي مان يونايتد المتبقيتين هذا الموسم، من أجل التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويمتلك مانشستر يونايتد 69 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويأتي ليفربول خامسًا وفي رصيده 66 نقطة، فيما يأتي تشيلسي في المركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة.

تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: أزبيليكويتا - تشالوباه - فوفانا - هال

خط الوسط: تشوكويميكا - إنزو فيرنانديز - جالاجير

وفي الهجوم: مادويكي - هافيرتز - مودريك.