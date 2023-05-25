أهلي وليس حكوميًا.. ممثل الحركة المدنية يقترح إنشاء مجلس أعلى للتعليم

بدأ حمزة السروي ممثل الحزب الشيوعي ضمن أحزاب الحركة المدينة كلمته خلال الجلسة الثانية بلجنة التعليم ضمن المحور الاجتماعي بالحوار الوطني، بالمطالبة بالإفراح عن كافة المحبوسين بما يضمن تهيئة مناخ ملائم ومناسب لإنجاح الحوار الوطني.



وتطرق “السروي” للحديث عن المنظومة التعليمية وما تمر به من مشاكل، مؤكدا على أن التعليم هو مفتاح التقدم في اي بلد ويوجد نماذج عدة تؤكد هذا الأمر.



وتابع ممثل الحزب الشيوعي أن التعلم حق مجاني لكل مواطن تلتزم به الدولة، منوها أنه يجب أن يستهدف تعميق المواطنة والهوية للطلاب وتعزيز انتمائهم

وأكد على الاهتمام بالمنهج العلمي بما يساعد على الابداع، مطالبا بضرورة وحود نظام تعليم واحد على كافة المستويات التعليمية بما يضمن عدم التمييز ضد الطلاب.



واقترح ممثل الحزب الشيوعي انشاء مجلس أعلى للتعليم يختص بوضع سياسات التعليم ويعرضها على مجلس النواب على أن يكون اهليا وليس حكوميا ويراعى فيه إلا يتقاضى أعضاءه أجور نظير الحضور والعضوية وانما يتقاضون بدلات الانتقال باعتباره خدمة وطنية.