رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل فريق المحاكاة للاعتماد الأكاديمي لكلية التمريض

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، فريق المحاكاة لكلية التمريض استعدادا للتقدم للاعتماد الأكاديمي وذلك بحضور الدكتور مها ابو جازية عميد كلية التمريض، ووكلاء الكلية.

والتقى الدكتور عبد الرازق دسوقي، بأعضاء الفريق برئاسة الدكتور وفاء حسين استاذ بكلية الطب البشري جامعة الزقازيق، وعضوية الدكتور ماجدة جابر استاذ بكلية التمريض جامعة الزقازيق، والدكتور اميرة الشربيني استاذ مساعد بكلية طب الاسنان بجامعة المنصورة، والدكتور سارة شاهين المدرس بكلية الطب البيطري جامعة الزقازيق

وقال رئيس الجامعة، أن جامعة كفر الشيخ حريصة على تقديم كافة أنواع الدعم للكليات لاستكمال نظم الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مؤكدا أن الجامعة تتبنى معايير أكاديمية تتوافق مع الاحتياجات التنموية وتتماشى مع الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة وتوجهات الدولة ورؤية مصر 2030.

وأكد دسوقي، أن إدارة الجامعة وفرت كافة الاحتياجات اللازمة لكلية التمريض لاعتمادها، حيث تم وضع خطط للدعم الفني من قبل مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة للتأكد من تحقيق الكلية لمعايير الهيئة القومية.

وأضاف، أن الجامعة قدمت الدعم الفني عن طريق زيارات المحاكاة التي قام بها مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، لتوفير متطلبات معايير الجودة التي ترتقي بمستوى جودة التعليم وتطويره المستمر لاسيتفاء معايير الجودة الـ12، والوصول إلى اعتماد الكليات.