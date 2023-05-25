وفد الاتحاد الدولي لرفع الأثقال البارالمبي يشيد بالمنشآت الرياضية بالعاصمة الإدارية

استقبل الدكتور حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية المصرية اليوم كلا من جورج مورينو رئيس لجنة رفع الاثقال باللجنة البارالمبية الدولية ساندرا فلوري.

وصرح الدكتور حسام مصطفي بأن اللجنة قامت بزيارة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية لمعاينة مقر اقامة البطولة والوفود المشاركة فيها والمتوقع لها مشاركة ٤٠ دولة وسوف يتم تنظيم دورات تحكيم وتدريب دولية علي هامش البطولة لاعداد كوادر جديدة. وقد اشادت لجنة المعاينة بالمنشآت الرياضية بنادي النادي بالعاصمة الإدارية كما أشادت بمنشآت ستاد القاهره التاريخى كما عبروا عنه فى كلمتهم وأكد جورج مورينيو بأنه سعيد بزيارة مصر ومشاهدة التطور الكبير فى المنشآت الرياضية خاصة ما شاهده فى العاصمة الإدارية الجديده ووصفها بمدينة المستقبل كما أشاد بمنشآت ستاد القاهره الدولى .



وفي نفس السياق استعانت اللجنة بالسيد جان اندرو خبير رفع الاثقال التشيلي لتطوير رفع الاثقال البارالمبية بعد عرضه خطة كاملة للفرق القومية للرجال والسيدات .