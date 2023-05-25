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الخميس 25 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

عوض: اهتمام القيادة السياسية بتطوير وإصلاح ملف التأمين الاجتماعي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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إستقبل اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتـأمين الإجتماعي لؤي عماد الدين وزير الشئون الإجتماعية و العمل بدولة سوريا الشقيق و الذي يزور مصر حاليا للمشاركة في فعاليات أعمال الدورة "49" لمؤتمر العمل العربي و المنعقدة في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 22 و حتي 29 مايو الجاري.

و خلال اللقاء أكد عوض علي إهتمام القيادة السياسية بتطوير و إصلاح ملف التأمين الإجتماعي و المتابعة الدقيقة لهذا الملف كما إستعرض التجربة المصرية في مجال التحول الرقمي و كيف أصبحت محط إهتمام العديد من دول العالم و المختصين في المحافل الدولية مما ينعكس بالإيجاب علي المواطن المصري و أصحاب المعاشات و المستحقين.

ومن جانبه أعرب وزير العمل السوري عن خالص تقديره بالتجربة المصرية مؤكداً علي ضرورة تبادل الخبرات بين الجانبين للاستفادة من التجربة المصرية الفريدة و التي بدأت تؤتي ثمارها و ذلك من خلال إعداد برامج تدريبة مصرية في مجال التامين الإجتماعي وكيفية إستثمار أموالها.

هذا وقد إتفق الطرفان علي إستمرار التنسيق لمد الحماية الإجتماعية لمواطني البلدين و تبادل الخبرات في مختلف مجالات العمل المشتركه خاصة في مجال التغطية التأمينية و مجالات الإستثمار المختلفة.

وأوضح عوض أن مصر ترحب بكافة أوجه و صور التعاون مع الشقيقة السورية في مجال التأمين الإجتماعي.

التأمين الاجتماعى جمال عوض