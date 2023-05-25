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الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نيابة الجمالية تحيل حرامي المقاهي إلى محكمة الجنح

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أحالت نيابة الجمالية الجزئية، بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، متهم بسرقة أحد المقاهي " محل عمله"، ١٥ إلى محكمة الجنح. 

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص ، وبحوزته (شاشة تليفزيون – هاتف محمول) مجهولين المصدر وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقته للشاشة المضبوطة حال عمله بداخل مقهى بمحافظة الجيزة والهاتف المحمول من أحد الأشخاص حال سيره بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة بأسلوب "المغافلة"، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهماه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية؛ حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما وملك والده، وضُبط بحوزتهما (2 هاتف محمول) مجهولين المصدر، واعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المشار إليها وارتكابهما 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم السلام ثان)، تم ضبطه، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف واتهموهما بالسرقة.

نيابة الجمالية الجزئية سرقة أحد المقاهي محكمة الجنح محافظة الجيزة الاجهزة الامنية بالقاهرة