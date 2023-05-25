طريقة تحضير الاستيك المشوي بالمنزل.. 5 خطوات بسيطة

يمكنك تحضير ستيك اللحم المشوي على الجريل مثل المطاعم بطريقة مميزة،

لذا نقدم لكن طريقة عمل ستيك اللحم المشوي على الجريل:

المقادير:

2 قطعة من لحم ستيك.

ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

3 ملاعق كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة ورشيستر شاير.

نصف ملعقة صغيرة من الباربيكيو.

خل بلسمي.

صلصة صويا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأحمر الحار.

2 ملعقة عسل نحل.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.



طريقة التحضير:

نضع في وعاء الوريشستر شاير وصوص الباربيكيو والخل البلسمي والعسل وزيت

نضيف الثوم المفروم والملح والفلفل الأسود والفلفل الحار والبصل البودرة، ويتم تقليب المكونات جيدا حتى تمتزج.

نضع اللحم الستيك في الخليط ويترك لمدة ليلة كاملة في الثلاجة حتى يتبل اللحم بشكل جيد.

ويتم تسخين الجريل على درجة حرارة متوسطة، ويتم شوي الاستيك على الجانبين حتى تمام النضج.

ويرص الاستيك في طبق ويزين بالبقدونس، وبالهناء والشفاء.