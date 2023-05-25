الحوار الوطني.. حزب مصر الحديثة يحذر من خطورة الزيادة السكانية

‏قالت النائبة آية فوزي، إسماعيل ممثل حزب مصر الحديثة، إن هناك بعض الدول التي عدد سكانها قليل، ولكنها تنظر من منظور مختلف تماماً لفكرة الزيادة السكانية، والذي بدوره هو منظور إيجابي، نتيجة اختلاف حالتهم الاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت النائبة آية فوزي إسماعيل ممثل حزب مصر الحديثة، خلال كلمتها اليوم بجلسات الحوار الوطني، أنها تتمنى الخروج بآليات حقيقية يتم تنفيذها على أرض الواقع، بحيث لا تكون الزيادة السكانية قضية من الأساس، ويتم القضاء عليها.

وأكدت النائبة آية فوزي إسماعيل ممثل حزب مصر الحديثة، أنه فى الوضع الحالي فإن مصر أمام تحد كبير ومشكلة وأزمة حقيقية تواجه الدولة المصرية، متمثلة فى الزيادة السكانية، خاصة بعدما تجاوزنا حاجز الـ100 مليون جنيه مصرية.

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