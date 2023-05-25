ads
الخميس 25 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الحوار الوطني.. حزب مصر الحديثة يحذر من خطورة الزيادة السكانية

جلسات الحوار الوطني
جلسات الحوار الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

‏قالت النائبة آية فوزي، إسماعيل ممثل حزب مصر الحديثة، إن هناك بعض الدول التي عدد سكانها قليل، ولكنها تنظر من منظور مختلف تماماً لفكرة الزيادة السكانية، والذي بدوره هو منظور إيجابي، نتيجة اختلاف حالتهم الاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت النائبة آية فوزي إسماعيل ممثل حزب مصر الحديثة، خلال كلمتها اليوم بجلسات الحوار الوطني، أنها تتمنى الخروج بآليات حقيقية يتم تنفيذها على أرض الواقع، بحيث لا تكون الزيادة السكانية قضية من الأساس، ويتم القضاء عليها.

وأكدت النائبة آية فوزي إسماعيل ممثل حزب مصر الحديثة، أنه فى الوضع الحالي فإن مصر أمام تحد كبير ومشكلة وأزمة حقيقية تواجه الدولة المصرية، متمثلة فى الزيادة السكانية، خاصة بعدما تجاوزنا حاجز الـ100 مليون جنيه مصرية.

https://www.youtube.com/live/u2LvvF8-9uQ?feature=share

النائبة آية فوزي إسماعيل حزب مصر الحديثة جلسات الحوار الوطني الزيادة السكانية