السيطرة على حريق سيارة ملاكي بعد بوابة الكريمات في أطفيح

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة علي حريق نشب داخل سيارة ملاكي بعد بوابة الكريمات ب2 كيلو متر إتجاه القاهرة بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة دون وقوع إصابات.

وتلقى ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل سيارة ملاكي بعد بوابة الكريمات ب2 كيلو متر إتجاه القاهرة بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.