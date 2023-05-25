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الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تطرد 5 دبلوماسيين سويديين وتغلق القنصلية العامة للسويد في سبتمبر المقبل

روسيا
روسيا
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، طرد خمسة دبلوماسيين سويديين من البلاد وفق مبدأ المعاملة بالمثل وإغلاق القنصلية العامة للسويد في مدينة بطرسبورج اعتبارا من سبتمبر المقبل.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الخميس - :"لقد تم استدعاء سفيرة السويد في روسيا، مالينا مارد، اليوم إلى مقر وزارة الخارجية الروسية، وإبلاغها بأنه نتيجة لمسار المواجهة، الذي تتبعه السويد تجاه روسيا، قررت موسكو إنهاء أنشطة القنصلية العامة الروسية في مدينة جوتنبرج السويدية".

وأضاف البيان:"تقرر أيضا إعلان خمسة دبلوماسيين سويديين غير مرغوب فيهم، من بينهم ثلاثة موظفين في مكتب ملحق الدفاع بالسفارة السويدية في موسكو"، مشيرا إلى إبلاغ رئيس البعثة الدبلوماسية السويدية بأنه اعتبارا من أول سبتمبر المقبل يسحب الجانب الروسي موافقته على أنشطة القنصلية العامة السويد في مدينة سان بطرسبورج الروسية.

وزارة الخارجية الروسية القنصلية العامة للسويد مدينة بطرسبورج سفيرة السويد في روسيا مقر وزارة الخارجية الروسية