إصابة 3 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بنفق أطفيح

أصيب 3 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بنفق أطفيح بطريق الجيش دائرة مركز شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة.

تلقي ضباط مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين بنفق أطفيح بطريق الجيش دائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي أختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص جري نقلهم إلي مستشفي أطفيح المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.