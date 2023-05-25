تشاهدون اليوم.. مانشستر يونايتد يستضيف تشيلسي

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الخميس الموافق 25 مايو 2023 ، على النحو التالي:

*الدورى الإنجليزى الممتاز:

10:00 مانشستر يونايتد × تشيلسي

*الدورى الإسبانى لكرة القدم:

08:30 ريال مايوركا × فالنسيا

10:30 أوساسونا × أتلتيك بيلباو