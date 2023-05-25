تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الخميس الموافق 25 مايو 2023 ، على النحو التالي:
*الدورى الإنجليزى الممتاز:
10:00 مانشستر يونايتد × تشيلسي
*الدورى الإسبانى لكرة القدم:
08:30 ريال مايوركا × فالنسيا
10:30 أوساسونا × أتلتيك بيلباو
البوابة سبورت
تشاهدون اليوم.. مانشستر يونايتد يستضيف تشيلسي
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الخميس الموافق 25 مايو 2023 ، على النحو التالي:
تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم الخميس الموافق 25 مايو 2023 ، على النحو التالي: