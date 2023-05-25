رسائل الرئيس السيسي للمستثمرين والقطاع الخاص

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مجمع مصانع إنتاج ألواح الكوارتز، حيث تشهد الدولة المصرية نهضة صناعية وتنموية جديدة مع إعلان تدشين الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات لمجمع إنتاج ألواح "الكوارتز" بنطاق محافظة السويس، حيث تعد مصر هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي تمتلك المقومات الكاملة لإنتاج "الكوارتز" من حيث “المنجم والمصانع”.

ووجه الرئيس السيسي عددا من الرسائل للمستثمرين والقطاع الخاص:

- الدولة حريصة على حل وإنهاء جميع المعوقات في كل القطاعات بالدولة.

- توفير عملة أجنبية من خلال مصانع إنتاج الكوارتز.

- إحنا بنقول للناس إن مكاسب المشروعات مش سر، ودي فرصة جيدة للاستثمار في مصانع إنتاج الكوارتز.

- مصانع إنتاج الكوارتز تحتاج ترويجًا ولقاءً مع العاملين بالتعدين من رجال القطاع الخاص حتى يكون هناك تعاون مع القطاع.

- الناس بتقول إننا لازم نعطي فرصة للقطاع الخاص إنهم يشاركوا في مصنع زي مصنع إنتاج الكوارتز وفي ترحيب بمشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية.

- ندعو القطاع الخاص إلى استغلال الفرص المتاحة للاستثمار وتعزيز التعاون مع الجانب الإيطالي لدعم الاستثمار في مجال إنتاج الكوارتز.

- أقول لرجال القطاع الخاص وللمستثمرين في مصر، من فضلكم متضيّعوش وقت تاني وأي مشروع من المشروع اللي بنتكلم فيها فرص نجاحه، مش أنا اللي بقول إنها ناجحة ولكن بالبيانات اللي عندنا وحجم الاستيراد الذي نستورده هو دراسة الجدوى فلو كانت خامتها موجودة في مصر يبقى المشوار كله خلصان، مش هنجيب حاجة من برا.. وأقول تاني للمستثمرين، وللحكومة منضيعش وقت تاني أكتر من كده.

- لو قولنا بكام الدولار وهنجيب منين لن نتحرك للأمام.

- إحنا معاكم.. معاكم بإنكم تيجوا تشتغلوا.. تشتغلوا معانا ولا لوحدكم.

- اللي أنتم عايزينه، عايزين لوحدكم هنسهل معاكم الأمور عايزين تبقوا موجودين معانا، وقولتها بافتتاح مشروع الرمال السوداء، كل ما نعمله متاح لكم.