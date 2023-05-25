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الخميس 25 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تشريح جثة شاب سقط من أعلى عقار سكنى بروض الفرج

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة روض الفرج بتشريح جثة شاب سقط من أعلى عقار سكنى في منطقة روض الفرج وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب أسفل عقار سكني بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب إثر إصابته بتهشم في الجمجمة، إثر سقوطة من أعلى العقار، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تشريح جثة شاب عقار سكني روض الفرج