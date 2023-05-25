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الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

السيسى: تكلفة مجمع الكوارتز 700 مليون دولار.. ولو قلنا هنجيب منين مش هنتحرك لقدام

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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 قال الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تكلفة إنشاء مجمع مصانع لإنتاج الكوارتز: "الناس ممكن تقلق وتقول تكلفة كبيرة على الدولة".

وأضاف خلال كلمة له بافتتاح مجمع مصانع لإنتاج الكوارتز في العين السخنة: "الناس اللي هتتكلم وتقول تكلفة إنشاء المجمع كبيرة وهو 700 مليون دولار، الناس ممكن تقلق وتقول الرقم كبير".

وتابع: "في فرق بين صناعات تحويلية، وبين ما نفعله الآن إحنا عندنا مادة خام، وده معناه إن جزء كبير من الموضوع عندي وده هيوفرلنا كتير".

وواصل: "بقول للناس متقلقش الرقم مش بسيط ولكن متنسوش إننا بنجيب بأرقام كبيرة في حاجات تانية زي الأغذية، ولو قلنا بكام دولار وهنجيب منين مش هنتحرك لقدام".

واستطرد: "هناك مليارات الدولارات تستهلك في متطلبات أخرى، ورغم أن الرقم مش بسيط، إلا أننا نستطيع أن نتحصله مرة أخرى من خلال توفير العملات الأجنبية وتوفير فرص عمل".

الرئيس عبدالفتاح السيسي مجمع مصانع لإنتاج الكوارتز العين السخنة