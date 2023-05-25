نجحت أجهزة الأمن فى ضبط 8 أشخاص بحوزتهم مخدرات بالقاهرة.



تعود الواقعة عندما تم ضبط (3 أشخاص " لإثنين منهم معلومات جنائية") حال إستقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهم بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزتهم ( كمية من مخدرى "الحشيش ، الهيروين" – 6 هواتف محمولة ) .

كما ضبط ( شخصين "لهما معلومات جنائية" ) حال إستقلالهما سيارة ملك "زوجة أحدهما" ، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – 2 هاتف محمول)، ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزته (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).

كما تم ضبط (شخصين) حال إستقلالهما سيارة ، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,600 كيلو جرام –مبلغ مالى– 2 هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.