ضبط 13 جوال دقيق بلدي مدعم خلال حملة تموينية بالمنيا

تواصل مراكز المحافظة تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمنشآت الغذائية والمحال التجارية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، قال الدكتور محمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، إنه تم تنفيذ حملة تموينية موسعة على الأسواق والمخابز البلدية والبدالين التموينيين والمحلات العامة بدائرة المركز، بالتنسيق مع إدارة التموين، والجهات المعنية، أسفرت عن ضبط 13 جوال دقيق بلدي مدعم، زنة 50 كيلو جرام للجوال، وذلك قبل بيعه بالسوق السوداء، حيث تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية.