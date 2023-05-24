وزارة الرياضة تطلق قافلة طبية فى شمال سيناء

نفذت الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، قافلة طبية بمحافظة شمال سيناء وذلك بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، وبالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية وكلية الصيدلة جامعة سيناء، خلال الفترة من 24 والي 26 مايو 2023، بهدف تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية.

تضمنت القافلة عدد من التخصصات "باطنة - عظام - قلب - تحليل - عيون" وصرف العلاج مجانًا، بمشاركة 500 من أهالي قرية قاطية.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ قوافل طبية بمحافظات الجمهورية، في ضوءً توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والاهتمام بالمحافظات الحدودية، وتحت رعاية اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظة شمال سيناء، كما قامت الإدارة العامة لوحدة الطب الرياضى بمتابعة سير العمل بمركز شباب قاطية.

وقال إيهاب حسن عبدالوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء حرص وزارة الشباب والرياضة على تطوير منظومة الطب الرياضي علي مستوي الجمهورية، بالاضافة إلى تطوير وتجهيز كافة وحدات الطب الرياضي بكافة المستلزمات والأجهزة الطبية على أعلى مستوى وبشكل دائم، بجانب توافر الكوادر الطبية على درجة عالية من الكفاءة والخبرة، والتأكيد على أن مراكز الطب الرياضى التابعة للوزارة في مختلف المحافظات هي لخدمة كل المواطنين.