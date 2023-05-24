بوتين: هناك ضغوط على حلفائنا عبر سلاح العقوبات لدفعهم لعدم التعاون مع روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن "الغرب راهن على انهيار اقتصاد روسيا"، مشددا على أن هذا "لم يحدث"، وذلك في كلمة ألقاها بالمنتدى الاقتصادي الأوراسي.، وفقا لـ "سكاي نيوز"

وقال بوتين: إن هناك ضغوطا على حلفاء روسيا عبر سلاح العقوبات لدفعهم لعدم التعاون معنا.

من أبرز التصريحات التي جاءت في كلمة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين:

أوكرانيا لا تزال تحصل على الأموال من الترانزيت لمرور موارد الطاقة من روسيا.

الغرب راهن على انهيار اقتصادنا وهذا لم يحدث.

ملتزمون بالوفاء بتعهداتنا بشأن إمدادات الطاقة.

هناك تغييرات عميقة على المستوى العالمي، والكثير من الدول تتجه لتعزيز سيادتها.

نتعاون من منظمة شنغهاي وبريكس وغيرها في آسيا وأميركا اللاتينية وإفريقيا.

نهدف لأن يسكون لدينا استقلال تقني.

نجري محادثات مع الصين وعدة دول لإنشاء مناطق حرة.