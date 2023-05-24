ضبط المتهمين ببيع أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام ثلاثة أشخاص، مقيمين بمحافظة المنوفية، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى بيع أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة وإتاحة المصنفات المقرصنة عبر البث الرقمى والغير مصرح بتداولها بالسوق المصرى، مُستغلين محل بدائرة قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة، وعدد إثنين مخزن بدائرتى مركزى شرطة (قويسنا – تلا) بمديرية أمن المنوفية لمزاولة نشاطهم الإجرامى بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن القاهرة والمنوفية، أمكن ضبط المتهمين المذكورين، وبإستهداف المحل والمخزنيين المشار إليهم، وبالتفتيش فى حضورهم تم ضبط عدد 8969 من أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية والعدسات والكابلات وريموت والمعدات الخاصة بها.

وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.