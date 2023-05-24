تقارير مكسيكية: أوسوريو ضمن المرشحين لقيادة كلوب أمريكا المكسيكي

أكدت تقارير صحفية مكسيكية، أن خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، يعد أبرز المرشحين لتولي تدريب كلوب أمريكا المكسيكي خلفا لـ فيرناندو أورتيز.

ويضع سانتياجو بانوس المدير الرياضي للنادي، خوان كارلوس أوسوريو، ضمن أبرز المرشحين في قائمته لتدريب الفريق، بحسب موقع "soyaguila" المكسيكي.

ويمتد تعاقد أوسوريو مع الزمالك حتى صيف 2024 عقب تولي المهمة في أبريل الماضي.

وقاد أوسوريو، الزمالك في 6 مباريات، منذ تولي قيادة الفريق في أبريل الماضي، نجح في الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراتين وتلقى هزيمة، واستقبلت شباك الزمالك 7 أهداف وأحرز هجوم الأبيض 8.