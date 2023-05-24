مران الزمالك.. تدريبات استشفائية للمشاركين في مواجهة الداخلية

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية خلال مباراة الداخلية الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، مجموعة من التدريبات التأهيلية والاستشفائية على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الأربعاء التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وفضل الجهاز الفني للفريق خوض اللاعبين لمجموعة من التدريبات الخفيفة وفقا للبرنامج التدريبي الموضوع من الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، خوفاً من تعرضهم للإرهاق.

وسقط الزمالك في فخ التعادل بهدف، أمام الداخلية، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين، على استاد القاهرة، في لقاء مؤجل لحساب الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري المصري.

ويأتي الزمالك في المركز الرابع، بجدول الترتيب، برصيد 47 نقطة، بعد الفوز في 13 مباراة والتعادل في 8 آخرين وتلقي 7 هزائم.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.