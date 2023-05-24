في حفل بمشاركة أنغام.. فؤاد عبدالواحد يهدي أغنية لراشد الماجد

أشعل الفنان الشاب فؤاد عبدالواحد، مشاعر الجمهور في دولة الإمارات العربية المتحدة، متنقلاً بين مجموعة من أهم وأشهر أغنياته الطربية والعاطفية المتنوعة برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو وسام خصاف، في حفله الذي أحياه في مدينة دبي بمشاركة الفنانة المصرية أنغام.

وأعرب فؤاد عبدالواحد، عن سعادته ومحبته الكبيرة لدبي التي انطلق منها الى عالم الاحتراف الغنائي، محققاً النجاحات المتعددة حتى أصبح من أهم مطربي الخليج والوطن العربي الشباب، مؤكداً حرصه الى إحياء العديد من الحفلات في الإمارات الأخرى، ومقابلة الجمهور فيها.

وأهدى فؤاد، خلال وصلته الغنائية أغنية "مليون مرة" الى الفنان راشد الماجد الذي قدمها معه بشكل "دويتو" وحققت انتشاراً واسعاً بين الجمهور وعدد المشاهدات في اليوتيوب متخطياً الـ60 مليون مشاهدة، وصور من على خشبة المسرح "فيديو سيلفي" مع الجمهور المتحمس والمتفاعل لسماع الأغنية بشكل مباشر، مهدياً سلامه الى الفنان الكبير راشد الماجد.

وختم فؤاد حفله بأغنية "العيون السود" الذي طالبه بها الجمهور على مدار الحفل، فأهداهم اياها وسط تفاعل وتناغم كبير أثناء الغناء، فزادت في الختام من لهيب الحفل فرحة وسروراً، في ليلة ناجحة بكل المقاييس، شاكراً في الختام "مومنتس ايفنتس" على حسن التنظيم والاستقبال، وجميع من ساهم في انجاح هذا الحفل الكبير.

وحرص فؤاد عبدالواحد على الالتقاء مع الفنانة أنغام في كواليس المسرح، معرباً عن فرحه بها وبفنها التي تقدمه للجمهور المصري والعربي.