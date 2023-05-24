ads
الأربعاء 24 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. محاكمة المتهم بقتل شاب وإصابة شقيقه بطلق ناري في المرج

المتهم
المتهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل شاب وإصابة شقيقه بطلق ناري ببندقية خرطوش بسبب مشاجرة نشبت بين والد الضحية والمتهم بسبب خلافات على جراش بدائرة قسم شرطة المرج.

وكانت نيابة المرج قررت في وقت سابق إحالة المتهم “م ، س“ وشهرته أبو قشطة، 30 سنة، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بقتل المجنى “أشرف م” وإصابة شقيقة ”صلاح، م“ بطلق ناري ببندقية خرطوش داخل "جراج" بمنطقة المرج بسبب دفاع الضحية وشقيقه عن والده.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج بلاغا من غرفة عمليات النجدة بمصرع شاب وإصابة شقيقه في مشاجرة بالأسلحة النارية على يد مسجل خطر بسبب خلافات على جراج بين المتهم ووالد الضحية، وأثناء تدخل الضحية وشقيقه المصاب للدفاع عن والده أطلق المتهم صوبهما أعيرة نارية ببندقية خرطوش كانت بحوزته، مما أدى إلى وفاة شاب وإصابة شقيقه، وقام المتهم  بالفرار وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

المتهم 
محكمة جنايات القاهرة محاكمة المتهم قتل شاب اصابة شقيقه طلق ناري مشاجرة