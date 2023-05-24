اليوم.. محاكمة المتهم بقتل شاب وإصابة شقيقه بطلق ناري في المرج

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل شاب وإصابة شقيقه بطلق ناري ببندقية خرطوش بسبب مشاجرة نشبت بين والد الضحية والمتهم بسبب خلافات على جراش بدائرة قسم شرطة المرج.

وكانت نيابة المرج قررت في وقت سابق إحالة المتهم “م ، س“ وشهرته أبو قشطة، 30 سنة، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بقتل المجنى “أشرف م” وإصابة شقيقة ”صلاح، م“ بطلق ناري ببندقية خرطوش داخل "جراج" بمنطقة المرج بسبب دفاع الضحية وشقيقه عن والده.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج بلاغا من غرفة عمليات النجدة بمصرع شاب وإصابة شقيقه في مشاجرة بالأسلحة النارية على يد مسجل خطر بسبب خلافات على جراج بين المتهم ووالد الضحية، وأثناء تدخل الضحية وشقيقه المصاب للدفاع عن والده أطلق المتهم صوبهما أعيرة نارية ببندقية خرطوش كانت بحوزته، مما أدى إلى وفاة شاب وإصابة شقيقه، وقام المتهم بالفرار وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.