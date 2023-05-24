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الأربعاء 24 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البيت الأبيض: بايدن يستقبل رئيسة وزراء الدنمارك الشهر المقبل

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن، في البيت الأبيض، يوم الخامس من شهر يونيو المقبل؛ لتعزيز العلاقات العميقة والدائمة بين البلدين.

وأفاد البيت الأبيض - في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء- بأنه من المقرر أن يستعرض الزعيمان جهودهما باعتبارهما أعضاء في الناتو، وشركاء مقربين، لتعزيز الأمن عبر المحيط الأطلسي، وتعزيز الرخاء الاقتصادي.

وأوضح أن "الطرفين سيناقشان الدعم الثابت لأوكرانيا في مواجهة الحرب التي تشنها روسيا، وسبل التنسيق في مجموعة من القضايا، بما في ذلك أمن الطاقة وتغير المناخ والقضايا العالمية الأخرى".

البيت الأبيض رئيسة وزراء الدنمارك بايدن