الفنان جورجي كوارسوف: مصر أقدم حضارة على وجه الأرض وأساس للثقافة الأوروبية

صرح الفنان الروسي جورجي كوارسوف، صاحب أزمة رسومات غادة والي، بأن مصر هي أقدم حضارة على وجه الأرض وهى أساس للثقافة الأوروبية.

وقال "كوارسوف" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر" المذاع على فضائية "MBC مصر"، إنه درس الفن لمدة 11 عامًا وانتهى من كلية النحت ولا يمكن أن يتجاهل الحضارة المصرية.

وأضاف أن المصممة غادة والى لديها ثقافة ضعيفة بالحضارة والفنون العالمية، مشيرا إلى أنه كان لديه حلم كبير بزيارة مصر لأنه يعرف جيدا جميع أوجه الحضارة المصرية.

واستنكر "كوارسوف" اتهام المصممة غادة والى له بالسرقة، واصفا هذا الاتهام بأنه " أمر مُضحك".

وأكد الفنان الروسى أنه لا يتم تسجيل لوحاته فى أى جهة روسية، ولكن هناك لجنة فى وزارة الثقافة الروسية إذا ما أراد المؤلف صاحب العمل تسجيلها.

وأوضح أن هناك معارض تقوم ببيع لوحاته وتسجيل هذه اللوحات فى شهادات، لافتا إلى أن من الممكن التعاون مع مصممين مصريين لاستخدام لوحاتى شريطة أن يكون هناك اهتمام بالملكية الفكرية.