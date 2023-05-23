الشباب والرياضة بشمال سيناء تواصل استعدادها لتكثيف الأنشطة خلال فصل الصيف

عقد اللواء أسامة أحمد عَفش، رئيس مركز ومدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، اجتماعًا بحضور ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة ،وبعض القيادات التنفيذية بمجلس مدينة العريش، استعدادا لبدء فصل الصيف، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد اللواء أسامة العفش على تنظيف وتجميل ألسنة الشاطئ ومنطقة الكورنيش، ووضع تصورات مع أصحاب الكافيهات على الشاطئ للبدء في توفير كافة الخدمات للمصطافين، من منطقة جسر الوادي حتى بالم بلازا والمساعيد غرب المدينة، بطول 15 كيلومترا.

وصرح العفش، بأن فرق العمل التنفيذى تكثف نشاطها لرفع كفاءة الشوارع والميادين والحدائق وشاطئ المصيف والمتابعة بالمرور على الشاطئ للتأكد من أعمال تأمين الشاطئ ووجود سيارات الإسعاف فى نقاط تمركزها على الشاطئ وجاهزية فريق الإنقاذ للتعامل الفورى مع أى طوارئ.

وأضاف أنه يجرى العمل يوميا لإزالة الرمال من الأرصفة والمشايات لإظهار الكورنيش فى أبهى صورة وتحقيق أعلى درجات الراحة لكبار السن وذوى الهمم عند نزولهم وعودتهم من الشاطئ ومتابعة جهاز النظافة لأعمال رفع المخلفات وكنس الشوارع ورفع الأتربة بجميع المناطق بالشوارع الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة الحدائق وزراعة ورى الأشجار بها لإتاحتها للرواد والمصطافين

وأقترح إيهاب حسن عبدالوهاب تبني مجموعة من شباب شمال سيناء تفعيل مبادرة "شواطئ مصر بلا غرقى" على شاطئ مدينة العريش، باختيار 30 منقذا وتوزيعهم على طول الشاطئ للعمل على حماية المصطافين من الغرق كل يوم جمعة.

وأضاف “عبدالوهاب”، إن مديرية الشباب والرياضة تساند المبادرة المجتمعية وتقدم لها كل التيسيرات اللازمة لنجاحها واستمرارها، ويتم المتابعة لتنفيذها يوم تفعيلها كل جمعة، والتوجيه للمنقذين بالتواجد فى الأماكن الأكثر ازدحاما.