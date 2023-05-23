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الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على تشكيل فاركو لمباراة سموحة في الدوري

فاركو يستضيف سموحة على ملعب استاد الجيش ببرج العرب

طارق العشري يعلن
طارق العشري يعلن تشكيل فاركو لمباراة سموحة في الدوري
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أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي فاركو بقيادة طارق العشري ،عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به لقاء سموحة ،والمقرر إقامته في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء ،على ملعب استاد الجيش ببرج العرب ،ضمن منافسات الجولة رقم ٢٩ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .
وجاء التشكيل كالآتي :

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

خط الدفاع: عزمي غوما - عبد الله بكري – أحمد عوض – أحمد البحراوي.

خط الوسط: كينجسلي سوكاري – محمود حمادة – أحمد فؤاد.

خط الهجوم: رزقي حمرون – عمرو جمال - شكري نجيب.
ويحتل فريق سموحة المركز العاشر برصيد 35 نقطة،بينما يحتل فاركو المركز السابع فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة .
 

تشكيل فاركو لمباراة سموحة مباراة فاركو وسموحة استاد الجيش ببرج العرب الدوري الممتاز الجولة رقم ٢٩