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الثلاثاء 23 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري السعودي| الاتحاد بالقوة الضاربة أمام الباطن.. تعرف على موقف حجازي وحامد

الاتحاد
الاتحاد
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أعلن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لنادي اتحاد جدة، تشكيل اللاعبين الرسمي لمواجهة الباطن، في إطار منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري السعودي "دوري روشن".

وتقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

واعتمد نونو سانتو على الدولي المصري أحمد حجازي لقيادة دفاع الفريق، فيما يغيب طارق حامد عن المباراة للإصابة في العضلة الخلفية، في التدريبات التي سبقت مواجهة الاتحاد مع الهلال في الجولة الماضية، ودفع المدرب باللاعب الشاب عوض الناشري إلى جوار هنريكي في وسط الملعب.

ويبدأ الاتحاد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: عمر هوساوي - أحمد حجازي - أحمد محمد شراحيلي

خط الوسط: مدالله العليان - برونو هنريكي - عوض الناشري - أحمد بامسعود - إيجور كورونادو

خط الهجوم: رومارينهو - عبدالرزاق حمد الله

ويحتاج الاتحاد للفوز بالمباراة للاقتراب خطوة من تحقيق لقب الدوري السعودي حيث يحتل صدارة الترتيب برصيد 63 نقطة فيما يتذيل الباطن جدول الترتيب برصيد 19 نقطة.

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