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الثلاثاء 23 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس يزور دير "الأنبا أنطونيوس" بڤيينا

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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زار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، دير القديس الأنبا أنطونيوس بڤيينا، التابع لإيبارشية النمسا.
وكانت لقداسته جلسة روحية مع مجمع رهبان الدير، حضرها إلى جانب  الأنبا جابريل أسقف النمسا،  الأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والأنبا أنيانوس أسقف بني مزار.

تحدث قداسة البابا أثناء اللقاء عن أن الرهبنة مسيرة: حب - جهاد.

كان قداسته قد زار في اليوم السابق دير القديسة حنة للراهبات (تحت التأسيس)، وتقابل مع الراهبات وطالبات الرهبنة، وألقى عليهم كلمة دارت حول موضوع "الاشتياق إلى الله".

قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية دير القديس الأنبا أنطونيوس ڤيينا النمسا