ads
الثلاثاء 23 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ولي عهد أبوظبي وملك ماليزيا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 بحث ملك ماليزيا السلطان عبدالله، رعاية الدين المصطفى بالله شاه، اليوم الثلاثاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور، مع ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وتبادل الجانبان، خلال اللقاء الذي حضره أيضًا الأمير حسنال إبراهيم عالم شاه، وصي عرش ولاية باهانج الماليزية، وعدد من أنجال السلطان وأفراد من عائلته، الأحاديث الودية التي تعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين.

ونقل الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، لملك ماليزيا وتمنياته له بالسعادة وللشعب الماليزي كل خير، فيما حمل ملك ماليزيا خلال اللقاء ولي عهد أبوظبي نقل تحياته لرئيس دولة الإمارات وتمنياته للدولة وشعبها كل تقدم وازدهار.

ومنح ملك ماليزيا ولي عهد أبوظبي وسامين من الطراز الرفيع؛ وهما "وسام باهانج الأعلى من العائلة المالكة" (وسام دارجا كيرابات سري إنديرا ماهكوتا باهانج يانج أمات ديهورماتي - المعروف بـ دي كي)؛ إضافةً إلى "الوسام الأعلى للمدافع عن المملكة" (وسام سيري مهراجا مانجكو نيجارا - المعروف بـ إي إم إن)؛ تقديرًا لدوره في ترسيخ علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وماليزيا.

وأعرب الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في كلمة له في سجل زوار القصر الوطني "استانا نيجارا"، عن بالغ سعادته بزيارة ماليزيا، متمنيا للعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الصديقين مزيدًا من التقدم والرفعة، معربًا عن تقديره لكرم الضيافة وحسن الاستقبال.

ملك ماليزيا كوالالمبور ولي عهد أبوظبي