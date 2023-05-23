ولي عهد أبوظبي وملك ماليزيا يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بحث ملك ماليزيا السلطان عبدالله، رعاية الدين المصطفى بالله شاه، اليوم الثلاثاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور، مع ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

وتبادل الجانبان، خلال اللقاء الذي حضره أيضًا الأمير حسنال إبراهيم عالم شاه، وصي عرش ولاية باهانج الماليزية، وعدد من أنجال السلطان وأفراد من عائلته، الأحاديث الودية التي تعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين.

ونقل الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، لملك ماليزيا وتمنياته له بالسعادة وللشعب الماليزي كل خير، فيما حمل ملك ماليزيا خلال اللقاء ولي عهد أبوظبي نقل تحياته لرئيس دولة الإمارات وتمنياته للدولة وشعبها كل تقدم وازدهار.

ومنح ملك ماليزيا ولي عهد أبوظبي وسامين من الطراز الرفيع؛ وهما "وسام باهانج الأعلى من العائلة المالكة" (وسام دارجا كيرابات سري إنديرا ماهكوتا باهانج يانج أمات ديهورماتي - المعروف بـ دي كي)؛ إضافةً إلى "الوسام الأعلى للمدافع عن المملكة" (وسام سيري مهراجا مانجكو نيجارا - المعروف بـ إي إم إن)؛ تقديرًا لدوره في ترسيخ علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وماليزيا.

وأعرب الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في كلمة له في سجل زوار القصر الوطني "استانا نيجارا"، عن بالغ سعادته بزيارة ماليزيا، متمنيا للعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الصديقين مزيدًا من التقدم والرفعة، معربًا عن تقديره لكرم الضيافة وحسن الاستقبال.