حار على القاهرة شديد الحرارة جنوب البلاد.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأربعاء

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس غدا الاربعاء، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومائل للحرارة على السـواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس لطيف في اول الليل مائل للبرودة في اخره علي السواحل الشمالية الغربية معتدل الحرارة علي باقي الانحاء.

ويشهد الأربعاء نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء و سلاسل جبال البحر الاحمر و جنوب الصعيد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، غدًا الاربعاء ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى 22 درجة، وعلى السواحل الشمالية 26 والصغري 18، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 37 والصغري 22، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 25 درجة.