مدبولي يلتقي رئيس وزراء الصومال على هامش اجتماعات البنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، حمزة عبدى برى، رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، على هامش مشاركته فى فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية بمدينة شرم الشيخ.

خلال اللقاء أعرب رئيس وزراء الصومال، عن بالغ تقدير بلاده للدعم المصرى للصومال عبر التاريخ، مؤكدا أن دعم مصر المتواصل للشعب الصومالي أسهم فى تخفيف المعاناة خلال أوقات الأزمات، وأسهم فى تعزيز قدرات الدولة على الصمود.

فى هذا السياق، تطرق "برى" إلى النجاحات التى حققتها الحكومة الفيدرالية مؤخراً فى مكافحة الإرهاب، وتحسين الوضع الأمنى فى معظم ربوع الصومال.

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع الصومال الشقيق، مؤكداً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم كافة أشكال الدعم الممكن للصومال الشقيق.

كما طرح مدبولى إمكانية تعزيز التعاون مع الصومال فى مجال استيراد الثروة الحيوانية، موجهاً بقيام الجهات المعنية فى مصر بالتواصل مع سفير الصومال بالقاهرة فى هذا الشأن.