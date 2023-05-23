تكريم المشاركين في دورات مركز الخدمة العامة لتنمية المجتمع المحلي بجامعة الفيوم

قام الدكتور عاصم فؤاد العيسوى، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الثلاثاء، بتسليم شهادات اجتياز الدورات التدريبية التى نظمها مركز الخدمة العامة لتنمية المجتمع المحلى بجامعة الفيوم عن العام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم.

يذكر أن المركز نظم ٦ دورات تدريبية فى مجالات الحفاظ على البيئة وفن التعامل مع الجمهور والإسعافات الأولية وعوامل الأمن والسلامة شارك فيها ١٣٠ متدربا من العاملين بالجامعة والطلاب ومن عدد من مؤسسات المجتمع الخارجى وقام بتدريبهم ٢٥ من المدربين المعتمدين من داخل الجامعة وخارجها.

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