صافرة الليبي معتز إبراهيم تقود مباراة الأهلي والوداد تحكيميا

أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، مباراة الأهلي والوداد المغربي، إلى طاقم تحكيم ليبي تحت قيادة معتز إبراهيم، لقيادة مباراة الذهاب، والتي ستقام الشهر المقبل، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأشارت تقارير مغربية صباح اليوم الثلاثاء، إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، أسند مباراة الأهلي والوداد المغربي، إلى الليبي معتز إبراهيم، من أجل إدارة اللقاء، ويتواجد معه على الفار التونسي هيثم قيراط.

وصعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي في نصف النهائي بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، حيث فاز الأهلي بثلاثية نظيفة على الترجي في مباراة الذهاب التي أقيمت على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، وعاد الأهلي وكرر الفوز على الترجي بهدف نظيف في مباراة العودة التي أقيمت مساء يوم الجمعة الماضي على استاد القاهرة.

وتأهل الوداد إلى النهائي بعد التعادل السلبي مع صن داونز في المغرب والتعادل الإيجابي 2-2 في جنوب إفريقيا، مستفيدًا بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر له شهر يونيو المقبل، حيث يخوض الأهلي مباراة الذهاب على ملعبه بالقاهرة، فيما ستكون مباراة العودة بالمغرب.