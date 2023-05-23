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الثلاثاء 23 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة المنوفية: انعقاد لجنة الأمومة الآمنة لترصد وتقصي وفيات الأمهات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقدت إدارة الأمومة والطفولة بمديرية الصحة بالمنوفية، لجنة الأمومة الامنة لترصد وتقصي وفيات الأمهات خلال الربع الاول من عام 2023 م.

وذلك بحضور الدكتور محمود رمزي أستاذ النساء والتوليد جامعة المنوفية ، وقامت الدكتورة اميرة عبدالباسط مساعد الأمومة والطفولة بالمديرية ، بعرض مقارنة مؤشرات وفيات الأمهات خلال الأعوام الأربع السابقة من 2019 م حتى عام 2022 م.

كما قامت الدكتورة مروة فتحي مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة، بعرض حالات الوفيات ومناقشتها مع الدكتور محمود رمزي، وتم طرح جميع التحديات والخروج بتوصيات مهمة للتقليل والحد من وفيات السيدات بسبب الحمل أو الولادة او النفاس وبالتالي خفض مؤشر وفيات الأمهات على مستوى المحافظة، وتم مناقشة 7 حالات بشكل تفصيلي.

وقد تم عقد اللجنة بحضور كل من الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر ، والدكتورة إيمان زهران مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة دعاء عامر مسئول مكاتب الصحة، والدكتورة علياء نيابة عن مدير إدارة الطب العلاجي، وبحضور مساعدي مديري الإدارات الصحية العشر للامومة والطفولة.

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