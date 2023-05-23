التموين: حملات مكثفة لمنع تهريب القمح المحلي

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إن مديري مديريات التموين يشنوا حملات مكثفة بالتعاون مع مباحث التموين لضبط اى أقماح محلية تستخدم فى صناعه الاعلاف أو بالمزارع السمكية او اي اغراض غير المصرح بها.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم أنه تم وضع خطوط عريضة لتلك الحملات بالادارات الفرعية لها.

و تلقى الدكتور على المصيلحى تقرير من عدد من مديرية تموين المحافظات لتوضح الكميات التي تم ضبطها من الاقمار قبل استخدامها في أغراض أخرى.

وفي محافظة الوادى الجديد تم ضبط ٢٣٥ طن قمح محلى قبل استخدامه فى الاغراض غير المخصصة له، وفى الغربية تم ضبط ١٠٠ طن قمح محلى قبل استخدامه فى الاغراض غير المخصصة لاستخدامه.

وفى محافظة البحيرة ضبط ٣٧ طن قمح محلى مهرب قبل استخدامه فى الاغراض غير المخصصة له.

وصرح احمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أن القرارات الوزارية المنظمه لتداول الاقماح المحلية لموسم ٢٠٢٣ تحظر استخدام القمح كاعلاف حيوانية أو كاعلاف للمزارع السمكية.

وأكد أن القرار الوزارى شمل أيضا تحديد الجهات المسوقة التى تستقبل الاقماح المحلية لصالح وزارة التموين وحظر القرار الوزارى نقل القمح من محافظة لأخرى دون تصريح من مديرية التموين التابع لها.

وأكد علي أن هناك توجهات من الوزير مشددة علي كافة مديريات التموين بتسيير حملات يوميه على المزارع السمكية ومصانع الاعلاف لضبط اى اقماح محلية لضبطها وأشار إلى أن من يخالف القرارات الوزارية فى هذا الشأن والذى يجرم استخدام القمح المحلى فى المزارع السمكية أو كاعلاف سيعرض نفسة للمسائلة القانونيه لان القرارات الوزارية تحظر ذلك.