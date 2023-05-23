الخميس.. حمادة هلال يطرح "متحملاني"

يستعد الفنان حمادة هلال لطرح اغنية جديدة بعنوان "متحملاني"، وذلك بعد غد الخميس الموافق ٢٥ مايو، ويطرحها"هلال" من خلال قناته الرسمية علي "اليوتيوب" في تمام الساعة السادسة مساءً.

يذكر ان اخر اعمال حمادة هلال كانت مسلسل المداح الجزء الثالث والذي عرض في شهر رمضان الماضي، مسلسل «المداح» الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال، وهبة مجدي، يسرا اللوزي، محمد عز، عصام السقا، دنيا عبد العزيز، حنانسليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمى أبو ضيف ورانيافريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، من تأليف وليد أبوالمجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.